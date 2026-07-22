Το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζέιμς Νάναλι στην Παρτίζαν είναι υπαρκτό, καθώς ο εκπρόσωπός του επικοινώνησε με τη διοίκηση του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια εξέλιξη.

Το όνομα του Τζέιμς Νάναλι επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο της Παρτίζαν, καθώς όπως μεταφέρει η ιστοσελίδα «Mozzart Sport», ο ατζέντης του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ/φόργουορντ προσέγγισε τους ανθρώπους του συλλόγου, ενημερώνοντάς τους πως ο πελάτης του είναι διαθέσιμος στην αγορά και θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής στο Βελιγράδι.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνεται στο ίδιο δημοσίευμα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση από την Παρτίζαν, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Νάναλι φόρεσε τη φανέλα της Παρτίζαν για δύο σεζόν και αποχώρησή του, πάντως, το καλοκαίρι του 2024 συνοδεύτηκε από την ένταση που δημιουργήθηκε μετά το επεισόδιο με τον Στέφαν Λαζάρεβιτς στους διαδρόμους της Stark Arena. Έκτοτε ο 36χρονος αγωνίστηκε στην Κίνα, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ την περασμένη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ υπό τις οδηγίες του Ντράγκαν Σάκοτα. Με την «Ένωση» πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην πορεία μέχρι το Final Four του Basketball Champions League.