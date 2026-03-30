Ο Ίφε Λούντμπεργκ δεν συνεχίζει τις συζητήσεις με την διοίκηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ, όσο θα παραμένει ρευστό το θέμα της παραμονής του Όντεντ Κάτας.

Αδιέξοδο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με τον Ίφε Λούντμπεργκ για την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο Δανός γκαρντ που είναι σε διαπραγματεύσεις με την διοίκηση των Ισραηλινών, αποφάσισε να διακόψει τις συζητήσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα του Όντεντ Κάτας.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα «Hayom», η αβεβαιότητα που υπάρχει στο θέμα του προπονητή οδήγησε τον Ίφε Λούντμπεργκ στην απόφαση να διακόψει τις συνομιλίες τις προηγούμενες εβδομάδες με τη διοίκηση, λόγω αβεβαιότητας σχετικά με το ποιος θα ηγηθεί της ομάδας από τον πάγκο την επόμενη σεζόν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Ισραηλινοί, ο παίκτης φέρεται να είπε πως είναι διατεθειμένος να αναβάλλει την τελική του απόφαση μέχρι το καλοκαίρι. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ διαπραγματεύεται με τον Όντεντ Κατάς, αλλά προς το παρόν υπάρχουν διαφωνίες σε οικονομικό επίπεδο.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ έφτασε στην «ομάδα του λαού» τον Νοέμβριο του 2025, ενώ και παλιότερα είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ισραηλινών. Η άφιξη του στη Μακάμπι οδήγησε σε σαφή βελτίωση της εικόνας της ομάδας μέχρι να τραυματιστεί.

Ο Δανός γκαρντ, ο οποίος έχει χάσει τα τελευταία παιχνίδια, πλησιάζει πλέον στην επιστροφή του στο γήπεδο. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του ιατρικού τιμ, η ανάρρωση προχωρά πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, επομένως σύντομα θα μπορούσε να είναι ξανά διαθέσιμος στην ομάδα.

