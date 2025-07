Ο Λαμάρ Στίβενς αφήνει το NBA, όπου έχει αγωνιστεί σε 220 παιχνίδια και μετακομίζει στην EuroLeague για λογαριασμό της Παρί.

Σε μία πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε η Παρί, αποκτώντας τον Λαμάρ Στίβενς (28 ετών, ύψους 1.98μ.). Ο Αμερικανός φόργουορντ έχει αγωνιστεί σε 220 παιχνίδια στο NBA, με τις φανέλες των Καβαλίερς, των Σέλτικς και των Γκρίζλις, εκεί όπου βρήκε και τον Τουόμας Λίσαλο.

Στους τελευταίους αγωνίστηκε την περσινή σεζόν, έχοντας όμως μόλις 17 παιχνίδια. Σε αυτά πρόλαβε να μετρήσει 4.4 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ, παίζοντας κάτι περισσότερο από 9 λεπτά.

Μάλιστα στις 14 Απριλίου, στη νίκη των Γκρίζλις επί των Μάβερικς με 132-97, ο Στίβενς ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής με 31 πόντους, στο καλύτερο παιχνίδι του.

Welcome to Paris Basketball Lamar Stevens 🖤❤️💙



Le Paris Basketball est fier d’annoncer l’arrivée dans ses rangs de @LamarStevens11 passé Cleveland, Boston et Memphis, et qui compte 220 matches NBA au compteur 🎒



Let’s get to work 😈 pic.twitter.com/CQjhiFJBJE