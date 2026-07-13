Παρί: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τι Τζέι Γουόρεν με τις 385 συμμετοχές στο NBA
Έναν παίκτη με πολυετή εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου προσέθεσε στο ρόστερ της η Παρί.
Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τι Τζέι Γουόρεν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για τη σεζόν 2026-27.
Ο Γουόρεν αγωνίστηκε για δέκα σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Φοίνιξ Σανς, Ιντιάνα Πέισερς, Μπρούκλιν Νετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Σε συνολικά 385 συμμετοχές μέτρησε κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με 51% στα δίποντα και 35% από την περιφέρεια. Η κορυφαία χρονιά της καριέρας του ήταν η σεζόν 2019-20 με τους Πέισερς, όταν είχε 19,8 πόντους κατά μέσο όρο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας.
Τις δύο τελευταίες σεζόν βρέθηκε στη G League με τους Γουέσττσεστερ Νικς, όπου έδειξε πως εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές επιθετικές αρετές. Τη σεζόν 2025-26 είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
TJ WARREN EST PARISIEN 🖤❤️💙 @TJWarren— Paris Basketball (@ParisBasketball) July 13, 2026
Du haut de ses 32 ans, 11 saisons et 385 matches NBA, l’ailier TJ Warren pose ses valises à Paname pour la saison 2026/2027 😈
Let’s gooooo @TJWarren 👊 pic.twitter.com/KwzVMOmLSj
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