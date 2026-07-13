Η Παρί ανακοίνωσε την απόκτηση του NBAer, Τι Τζέι Γουόρεν, που μετράει 385 συμμετοχές στo κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Έναν παίκτη με πολυετή εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου προσέθεσε στο ρόστερ της η Παρί.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τι Τζέι Γουόρεν, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Ηνωμένων Πολιτειών για τη σεζόν 2026-27.

Ο Γουόρεν αγωνίστηκε για δέκα σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Φοίνιξ Σανς, Ιντιάνα Πέισερς, Μπρούκλιν Νετς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Σε συνολικά 385 συμμετοχές μέτρησε κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με 51% στα δίποντα και 35% από την περιφέρεια. Η κορυφαία χρονιά της καριέρας του ήταν η σεζόν 2019-20 με τους Πέισερς, όταν είχε 19,8 πόντους κατά μέσο όρο πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας.

Τις δύο τελευταίες σεζόν βρέθηκε στη G League με τους Γουέσττσεστερ Νικς, όπου έδειξε πως εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές επιθετικές αρετές. Τη σεζόν 2025-26 είχε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.