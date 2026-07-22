Χαμός γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια, με ισπανικό δημοσίευμα να αναφέρει ότι ο Κροάτης δεν έχει βρει ομάδα στο NBA.

Ο απόλυτος «χαμός» γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια και το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κροάτης. Όπως είχε γίνει γνωστό, πλήρωσε τη ρήτρα που είχε με τη Ρεάλ Μαδρίτης για να μπορέσει να πάει στο NBA όμως σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία τα πράγματα αλλάζουν.

Η «Marca» αναφέρει ότι όχι μόνο δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα, αλλά ο Χεζόνια, δεν έχει βρει κάποια ομάδα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστεί. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα, μπλέκει και δύο ομάδες της EuroLeague με τον Κροάτη.

Συγκεκριμένα, υπάρχει μία αναφορά στον Ολυμπιακό και την Ντουμπάι BC, πως παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Αυτό το δημοσίευμα «ταράζει» τα πράγματα στην ευρωπαϊκή αγορά και μένει να φανεί, αν ο Κροάτης θα πάρει μία νέα ευκαιρία στο NBA ή θα παραμείνει κάτοικος Ευρώπης.