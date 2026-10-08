Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Πέμπτη σήμερα (08/10) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιορίζεται κυρίως στο μπάσκετ και την Euroleague. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 13:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube όπου οι Galacticos σχολιάζουν τα πάντα πριν από το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων. Στις 15:45 ακολουθεί QnA για την ΑΕΚ με τον Δημήτρη Βέργο και τον Νίκο Καρφή και στις 18:30 το Gazzetta Magazino.

Η δράση ξεκινάει στις 19:00, με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και την ίδια ώρα η Ντουμπάι BC τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 4). Λίγο αργότερα στις 21:00, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει τη Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5), ενώ στις 21:15 ο Παναθηναϊκός τη Φενέρμπαχτσε (Nova Sports Prime). Στις 21:30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 6) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν (Nova Sports 4).

Στις 23:00 συνδεθείτε στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube και το Gazz Floor για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τον αγώνα των Πρασίνων στο «Telecom Center Athens».

Οι μεταδόσεις της ημέρας