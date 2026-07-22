Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν.

Σε μία ακόμη μεταγραφή προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έχει γυρίσει σελίδα, έχοντας πλέον τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της. Η «βασίλισσα» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μίκαελ Γιάντουνεν.

Ο Φινλανδός φόργουορντ, υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαχτσε, γίνεται κάτοικος Μαδρίτης. Την περασμένη σεζόν, είχε μέσο όρο 5.2 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ανά 18.3 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίκαελ Γιάντουνεν, με τον Φινλανδό πάουερ φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, έως το τέλος της σεζόν 2027-28, προερχόμενος από τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Γιάντουνεν είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας και στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωταθλήματα στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Τουρκία, καθώς και άλλους τίτλους στις χώρες αυτές.

Τη σεζόν 2023-24 κατέκτησε το EuroCup με την Παρί, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο πανηγύρισε με τη Φενέρμπαχτσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του Κυπέλλου και του Σούπερ Καπ Τουρκίας».