Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται μια ανάσα από τη προσθήκη του Μίκαελ Γιάντουνεν στην ομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του BasketNews.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά τον μεταγραφικό της σχεδιασμό και όλα δείχνουν πως ο επόμενος παίκτης που θα φορέσει τη φανέλα της θα είναι ο Μίκαελ Γιάντουνεν.

Όπως μεταφέρει το «BasketNews», οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών και απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες ώστε ο 26χρονος Φινλανδός φόργουορντ να γίνει παίκτης της «Βασίλισσας». Ο Γιάντουνεν αναμένεται να αποτελέσει μία ακόμη επιλογή του Πέδρο Μαρτίνεθ κι έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις των Μαδριλένων, μετά τις αφίξεις των Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και Χάιμε Πραντίγια.

Ο διεθνής Φινλανδός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, έχοντας 5,2 πόντους και 3,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε περίπου 19 λεπτά συμμετοχής στην EuroLeague. Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της εθνικής Φινλανδίας. Στο EuroBasket 2025 είχε 12,1 πόντους, 4,8 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι την τετράδα της διοργάνωσης. Ξεχώρισε με τους 19 πόντους απέναντι στη Γεωργία στα προημιτελικά, ενώ στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ελλάδα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους, έξι ριμπάουντ και επτά ασίστ.