ΜακΙντάιρ: Τα «κλικς» από την άφιξή του στην Ελλάδα
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, έχοντας ως στόχο να παραμείνει στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης μετά την κατάκτηση της EuroLeague και της Stoiximan GBL. Το πρώτο νέο πρόσωπο των «ερυθρόλευκων» είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος προσγειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/7) στην Αθήνα.
Ο 32χρονος γκαρντ έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού δείχνοντας τον ενθουσιασμό τοτ, πριν αναχωρήσει για τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
🔴💥 Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ#OlympiacosBC pic.twitter.com/mEPB1TEgf8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026
🔴 Οι πρώτες δηλώσεις του Μίλερ-ΜακΙντάιρ#OlympiacosBC pic.twitter.com/ivbGRmB3oO— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026
Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες του ΜακΙντάιρ από την άφιξή του στην Αθήνα
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