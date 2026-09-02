Παναθηναϊκός- Ουναΐ: Έτσι το Τριφύλλι έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του!

Διαβάστε στο Gazzetta λεπτομέρειες και παρασκήνια από την σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναϊ στον Παναθηναϊκό!

Ο Αζεντίν Ουναϊ όπως ο ίδιος αποκάλυψε στο Gazzetta βρίσκεται στο αεροπλάνο για την Αθήνα, ώστε να σφραγίσει την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού σε ένα καλοκαίρι δίχως προηγούμενο για το Τριφύλλι, όπου έχουν ξοδευτεί κατά προσέγγιση 50 εκατομμύρια ευρώ για προσθήκες στο έμψυχο δυναμικό του συλλόγου.

Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Να μην δημιουργώ ελπίδες για Ουναΐ, αλλά...» (vid)

Ο Μαροκινός μέσος αναμένεται να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει και το Gazzetta φέρνει στο φως παρασκήνια και λεπτομέρειες μία ιστορίας που κατέληξε σε happy end και σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου, οι οποίοι λάτρεψαν τον Μαροκινό από την πρώτη του σεζόν(2024/2025) με την πράσινη φανέλα.

Η εντολή του Γιάννη Αλαφούζου για το δώρο στον κόσμο

Με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού να οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, η εντολή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ήταν ξεκάθαρη.

''Ανεξάρτητα από τον χαφ που έχει ζητήσει ο προπονητής, θέλω να πάρουμε και τον Ουναϊ, να τον κάνουμε δώρο στον κόσμο''.

Οι ''πράσινοι'' απέκτησαν τον Ίμρα Λούζα και δεν σταμάτησαν εκεί.

Με την σύμφωνη γνώμη του Νίστρουπ, δούλευαν σκληρά και αθόρυβα τις τελευταίες δύο εβδομάδες για την απόλυτη υπέρβαση με τον Αζεντίν Ουναϊ με τους Galacticos να σας έχουν ενημερώσει από την Τρίτη 25 Αυγούστου πως το θέμα ήταν ζωντανό και τα πάντα ανοιχτά για μία τεράστια επιστροφή.

Στη συγκεκριμένη απόφαση του προέδρου του Τριφυλλιού, η οδηγία ήταν σαφέσταση: ''Θα κάνουμε και υπερβάσεις αν χρειαστεί στο οικονομικό κομμάτι''.

Η πρώτη επαφή του Κοτσόλη με τον ποδοσφαιριστή

Ο Στέφανος Κοτσόλης ανέλαβε την αποστολή. Επικοινώνησε προσωπικά με τον ποδοσφαιριστή. Με πρωτοβουλία του τεχνικού διευθυντή έγινε η πρώτη επαφή. Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύει, θέλει να ''χτίζει'', επενδύει στις ανθρώπινες σχέσεις. Πόσω μάλλον σε αυτή την περίπτωση, όπου μιλάμε για τον Ουναϊ, ένα παιδί που χρειάζεται ειδική διαχείριση.

Ο Κοτσόλης χωρίς μεσάζοντες ήθελε να ξέρει τις προθέσεις του Ουναϊ και να αποτρέψει μία κατάσταση σαν την περσινή. Ήθελε να ξέρει αν όντως ο διεθνής άσος θέλει να επιστρέψει. Μόλις πήρε το ''οκ'' ξεκίνησαν οι επαφές με την Τζιρόνα.

Η μεγάλη ανατροπή το βράδυ της Δευτέρας λόγω ΝΕΟΜ

Ο Παναθηναϊκός δουλεύοντας μεθοδικά είχε φτάσει μια ανάσα από την συμφωνία με την Τζιρόνα. Σε ένα deal που θα ήταν το τέλειο για κάθε ομάδα. Ένα ενοίκιο σημαντικό(2 εκατομμύρια ευρώ) και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027 στα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Όλα έδειχναν να έχουν πάρει τον δρόμο τους. Το απόγευμα της Δευτέρας οι άνθρωποι που διαχειρίζονταν την υπόθεση θεωρούσαν θέμα χρόνου την μετακίνηση του Ουναϊ. Ώσπου όλα άλλαξαν.

Η ΝΕΟΜ, ομάδα από την Σαουδική Αραβία, στην οποία εργάστηκε για αρκετά χρόνια ο Κούλης Δουρέκας, μπήκε στο κόλπο προσφέροντας 18 εκατομμύρια ευρώ.

Η Τζιρόνα έβαλε στο ''πάγο'' τον Παναθηναϊκό και άλλαξε τους όρους στη κουβέντα. Ο προηγούμενος δρόμος επί της ουσίας δεν υπήρχε πια και έπρεπε το Τριφύλλι να ανοίξει έναν καινούριο.

Η... ανταρσία του ποδοσφαιριστή για να αλλάξει στάση η Τζιρόνα

Οι Ισπανοί, απόλυτα φυσιολογικά, προτιμούσαν τα 18 εκατομμύρια των Σαουδαράβων, πίεσαν τον παίκτη να επιλέξει αυτή την επιλογή, όμως εκείνος δεν το συζήτησε καν. Όχι μόνο δεν το συζήτησε αλλά προχώρησε σε... ανταρσία, δεν εμφανίστηκε στην προπόνηση της Τρίτης και ξεκαθάρισε πως θα τραβήξει την υπόθεση στα άκρα, μιας και δεν ήθελε να αγωνιστεί στη La Liga 2, ούτε φυσικά και να πάει στη Σαουδική Αραβία μετά την πρόταση που παρουσιάστηκε και ήταν απόλυτα... βολική για να κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Η στάση του παίκτη οδήγησε την Τζιρόνα να κάτσει ξανά στο τραπέζι με το Τριφύλλι, το οποίο εξαπέλυσε... επίθεση το πρωί της Τετάρτης για να φέρει την κατάσταση ξανά στο απόγευμα της Δευτέρας. All in. Με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ(12+3 μπόνους αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες) δημιούργησαν μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να απορρίψει η Τζιρόνα και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ιστορία που σφράγισε ο ίδιος ο Ουναϊ με την αποκλειστική του δήλωση στο Gazzetta μέσα από το αεροπλάνο για την ελληνική πρωτεύουσα...