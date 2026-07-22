Η άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού μαγνήτισε τα βλέμματα, με τον Αμερικανό γκαρντ να προκαλεί αίσθηση και με την ενδυματολογική του επιλογή.

Ο Ολυμπιακός έχοντας κατακτήσει τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL, θέλει να κρατήσει στα σκήπτρα του και για αυτό προχωράει σε σημαντικές μεταγραφές. Η πρώτη της ομάδας, είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης (22/07), έφτασε στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις και ύστερα έφυγε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στην Ελλάδα ήρθε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά, με τον ίδιο να έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

Η άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκάλεσε θόρυβο και για την ξεχωριστή ενδυματολογική του επιλογή, με τον Αμερικανό γκαρντ να αποδεικνύει από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είναι ένας από τους πιο... stylish παίκτες της Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ φόρεσε μια ποδοσφαιρική φανέλα η οποία, αν και εκ πρώτης όψεως θύμιζε ρετρό εμφάνιση κάποιας ποδοσφαιρικής ομάδας, φέρει την υπογραφή ενός από τους πιο ακριβούς και αναγνωρίσιμους οίκους μόδας στον κόσμου, της Balenciaga.

Πρόκειται για το «Crown B Football T-Shirt», ένα limited-edition κομμάτι από τη διάσημη ποδοσφαιρική σειρά (Soccer Series) του luxury brand. Η συγκεκριμένη oversized φανέλα διαθέτει κεντημένο ένα custom στέμμα με το γράμμα «Β» στο στήθος, καθώς και τα χαρακτηριστικά λογότυπα του οίκου με τον αριθμό «6».

Όσο για το κόστος; Η τιμή της συγκεκριμένης φανέλας στα επίσημα καταστήματα της Balenciaga ζαλίζει, καθώς κυμαίνεται μεταξύ 750 και 850 ευρώ, με το κομμάτι να είναι ήδη sold out στις περισσότερες high-end πλατφόρμες παγκοσμίως.Το πιο ενδιαφέρον βέβαια στην επιλογή του Αμερικανού δεν ήταν μόνο η τιμή ή το brand, αλλά και ο χρωματικός συνδυασμός, καθώς ουσιαστικά ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ εμφανίστηκε στα ερυθρόλευκα, πριν φορέσει την μπλούζα του Ολυμπιακού δείχνοντας πως είναι από νωρίς στο κλίμα.