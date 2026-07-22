ΜακΙντάιρ: Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού
Σε μία εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύσει στον άσο. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στα γκαρντ.
Την Τετάρτη (22/07) στις 22:50, ο Αμερικανός γκαρντ, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ίδιος, πέταξε μέσω Μαγιόρκα και θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις.
Ο ΜακΙντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 12.4 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.
To βίντεο του Gazzetta από την άφιξη
🔴💥 Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ#OlympiacosBC pic.twitter.com/mEPB1TEgf8— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 22, 2026
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