Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Σε μία εξαιρετική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός, που ενισχύσει στον άσο. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη EuroLeague και μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα στα γκαρντ.

Την Τετάρτη (22/07) στις 22:50, ο Αμερικανός γκαρντ, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο ίδιος, πέταξε μέσω Μαγιόρκα και θα κάνει τις πρώτες του δηλώσεις στα ελληνικά ΜΜΕ, ενώ θα περάσει και από ιατρικές εξετάσεις.

Ο ΜακΙντάιρ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 12.4 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ ανά 31 λεπτά συμμετοχής στη EuroLeague.