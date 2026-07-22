Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ετοιμάζεται να φορέσει και επίσημα τα «ερυθρόλευκα», καθώς το βράδυ της Τετάρτης (22/7) αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την άφιξη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ στην Ελλάδα. Ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τετάρτης (22/7), με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για τις 22:45 από τη Μαγιόρκα.

Ο Αμερικανός, ο οποίος ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες στις αρχές Ιουλίου, θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η ένταξή του στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί μία από τις σημαντικές κινήσεις των «ερυθρόλευκων» για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ σε πρόσφατο μήνυμά του προς τον κόσμο της ομάδας είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.