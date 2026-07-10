Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέσλερ Έντουαρντς με οψιόν ανανέωσης.

Στη Βίρτους Μπολόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κέσλερ Έντουαρντς.

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, προκειμένου να ενισχύσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βίρτους Μπολόνια:

«Η Βίρτους Μπολόνια ανακοινώνει ότι ήρθε σε πολυετή συμφωνία, με οψιόν ανανέωσης, με τον Κέσλερ Έντουαρντς.

Ο φόργουορντ, ύψους 2,03 μέτρων και γεννημένος το 2000, επιλέχθηκε στο ντραφτ του ΝΒΑ από τους Μπρούκλιν Νετς το 2021. Μέχρι το 2025 αγωνίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φορώντας τις φανέλες των Σακραμέντο Κινγκς και Ντάλας Μάβερικς, πριν μετακομίσει τον Φεβρουάριο της περασμένης σεζόν στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πρόκειται για έναν φόργουορντ που τρέχει εξαιρετικά το γήπεδο, διαθέτει μεγάλη ευελιξία και ξεχωρίζει για τις αμυντικές του ικανότητες. Ιδιαίτερα αποτελεσματικός είναι και στα αμυντικά ριμπάουντ, όπου στην καριέρα του έχει μέσο όρο 6,3 ανά αγώνα.

Η Βίρτους Μπολόνια καλωσορίζει επίσημα τον Κέσλερ Έντουαρντς στη μεγάλη οικογένεια της ομάδας».