O Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μοιράζει χαμόγελα στους Έλληνες θαυμαστές του ακόμα και στις διακοπές του!

Ένα απίθανο σκηνικό στα ανοιχτά των ελληνικών θαλασσών με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κάνει «ντου» σε σκάφος θαυμαστών του!

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού που ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με το τριφύλλι έως το 2030 φιλοδοξώντας να μείνει ες αεί στην ομάδα, απολαμβάνει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά.

Εκεί που κολυμπούσε ο Ισπανός φόργουορντ δέχθηκε πρόσκληση από διπλανό σκάφος και χωρίς αναστολές, κολύμπησε μέχρι εκεί και επιβιβάστηκε για να γνωριστεί με την παρέα που βρισκόταν εκεί. Μάλιστα, ρώτησε τα δύο πιτσιρίκια εάν υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό προσποιούμενος με χιουμοριστική διάθεση πως θα πετάξει στο νερό το παιδί που ήταν φίλαθλος των «ερυθρόλευκων».

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε με όλους και ξεχώρισε για την τόσο χαρούμενη διάθεσή του.