Η Ισπανία ανακοίνωσε την αποστολή της για το παράθυρο του Αυγούστου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού και τέσσερις NBAers να δίνουν το «παρών».

Με ιδιαίτερα ισχυρό ρόστερ θα παρουσιαστεί η Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων και την Εθνική Ελλάδας στο παράθυρο του Αυγούστου.

Ο Τσους Ματέο γνωστοποίησε τις επιλογές του για τα παιχνίδια με την Πορτογαλία (28/08 εντός έδρας) και την Ελλάδα (31/08 εκτός έδρας). Στη λίστα ξεχωρίζει η παρουσία του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της «ρόχα» στα προκριματικά, ενώ παράλληλα κλήθηκαν και τέσσειρς παίκτες με παρουσία με το ΝΒΑ.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Ούγκο Γκονθάλεθ των Μπόστον Σέλτικς, ο Αντάι Μάρα που επιλέχθηκε στο Νο.12 του NBA Draft από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Σέρχιο Ντε Λαρέα που ανήκει πλέον στους Ντάλας Μάβερικς, αλλά και ο Σάντι Αλντάμα.

Στην αποστολή βρίσκεται επίσης ο Άλβαρο Καρντένας, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Περιστερίου. Η Ισπανία θα μπει στον δεύτερο γύρο των προκριματικών ως πρωτοπόρος του ομίλου, έχοντας ρεκόρ 5-1, ενώ η Ελλάδα έχει απολογισμό 3-3.