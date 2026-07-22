Φενέρμπαχτσε: Πέρασε ιατρικά ο Λάρκιν
Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε κάνοντας το «άλμα» από την Αναντολού Εφές στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία 8 χρόνια έχοντας κατακτήσει δύο φορές τη EuroLeague (2021-2022).
Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Κωνσταντινούπολης αναρτώντας και φωτογραφίες του παίκτη.
Ο 33χρονος άσος έχει συμφωνήσει για φύηο χρόνια με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ χρειάστηκε να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη καταβάλλοντας περίπου 400 χιλιάδες δολάρια για να σπάσει το συμβόλαιό του με την Εφές.
Yeni transferimiz Shane Larkin, @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti! 💛💙 pic.twitter.com/QikjFM6kvo— Fenerbahçe Erkek Basketbol (@FBBasketbol) July 22, 2026
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