Μετά την ανακοίνωση του Σέιν Λάρκιν, ο νεοαποκτηθής παίκτης της Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Σέιν Λάρκιν αποτελεί κι επίσημα παίκτη της Φενέρμπαχτσε κάνοντας το «άλμα» από την Αναντολού Εφές στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία 8 χρόνια έχοντας κατακτήσει δύο φορές τη EuroLeague (2021-2022).

Ο έμπειρος γκαρντ ολοκλήρωσε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, όπως έκανε γνωστό η ομάδα της Κωνσταντινούπολης αναρτώντας και φωτογραφίες του παίκτη.

Ο 33χρονος άσος έχει συμφωνήσει για φύηο χρόνια με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενώ χρειάστηκε να βάλει ο ίδιος το χέρι στην τσέπη καταβάλλοντας περίπου 400 χιλιάδες δολάρια για να σπάσει το συμβόλαιό του με την Εφές.