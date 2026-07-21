Ο αρχηγός της Φενέρμπαχτσε, Μελίχ Μαχμούτογλου, ανανέωσε με την ομάδα για άλλον ένα χρόνο.

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης θα παραμείνει ο αρχηγός της Φενέρμπαχτσε. Ο Μελίχ Μαχμούτογλου, βρίσκεται στη Φενέρ από το 2013 και στα 36 του, ήρθε σε συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του, για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Μαχμούτογλου μπορεί να μην έχει πολύ χρόνο συμμετοχής πλέον, όμως θεωρείται η «σημαία» της ομάδας. Στην περσινή σεζόν στη EuroLeague, έπαιξε μόλις σε εφτά παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 2.1 πόντους ανά 5.5 λεπτά.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο αρχηγός Μελίχ Μαχμούτογλου συνεχίζει για ακόμη έναν χρόνο!

Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε κατέληξε σε νέα συμφωνία διάρκειας ενός έτους με τον αρχηγό της, Μελίχ Μαχμούτογλου.

Από την ένταξή του στην οικογένεια της Φενέρμπαχτσε το 2013, ο Μελίχ έχει κατακτήσει 2 τίτλους EuroLeague, 8 πρωταθλήματα Τουρκίας, 6 Κύπελλα Τουρκίας και 4 Σούπερ Καπ Τουρκίας. Έχοντας ταυτίσει το όνομά του με την ομάδα και γράψει τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου, θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν να αγωνίζεται για τις επιτυχίες της Φενέρμπαχτσε.

Ευχόμαστε η νέα αυτή συμφωνία να φέρει ακόμη περισσότερες επιτυχίες τόσο στον σύλλογό μας όσο και στον Μελίχ Μαχμούτογλου και ευχόμαστε στον αρχηγό μας μια σεζόν γεμάτη διακρίσεις, φορώντας για ακόμη μία χρονιά τη φανέλα με το νούμερο 10».