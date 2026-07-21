Η Παρτίζαν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Αλεξέι Ποκουσέφσκι.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε μία ακόμη αποχώρηση από την ομάδα, καθώς αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν του 24χρονου φόργουορντ.

Ο Ποκουσέφσκι έπαιξε σε 27 ματς της EuroLeague την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ ανά 12.1 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του σε νέο σύλλογο. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ομάδα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο, με αποτέλεσμα ο μέχρι πρότινος υπαρχηγός να μείνει ελεύθερος και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πόκου, η Παρτίζαν σου εύχεται κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική σου πορεία».