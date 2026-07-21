Παρτίζαν: Παρελθόν ο Ποκουσέφσκι
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα αναζητήσει ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε μία ακόμη αποχώρηση από την ομάδα, καθώς αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν του 24χρονου φόργουορντ.
Ο Ποκουσέφσκι έπαιξε σε 27 ματς της EuroLeague την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 3.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ ανά 12.1 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
«Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του σε νέο σύλλογο. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η ομάδα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο, με αποτέλεσμα ο μέχρι πρότινος υπαρχηγός να μείνει ελεύθερος και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Πόκου, η Παρτίζαν σου εύχεται κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική σου πορεία».
Aleksej Pokuševski će karijeru nastaviti u drugom klubu. U okviru predviđenog roka klub je doneo odluku da ne aktivira dodatnu godinu ugovora, pa je doskorašnji zamenik kapitena na taj način postao slobodan u izboru nove sredine.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026
Poku, tvoj Partizan ti želi mnogo sreće i uspeha… pic.twitter.com/2v6e9WpdZf
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