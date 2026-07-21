Η Παρτίζαν επιβράβευσε τον Βάνια Μαρίνκοβιτς με νέο συμβόλαιο, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου, καθώς η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της. Ο 28χρονος γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους», το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Vanja ostaje i na teren će se vratiti u crno-belom dresu sa brojem devet!✊🏽



Istorijski preokret 23. januara u kojem je kao kapiten predvodio crno-bele do pobede nakon -27 protiv Hapoela, Vanja Marinković je završio sa teškom povredom posle koje je i operisao ahilovu tetivu!… pic.twitter.com/haNO3ZUwKE — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 21, 2026

Ο Μαρίνκοβιτς τραυματίστηκε στις 23 Ιανουαρίου, στην ανατροπή της Παρτίζαν απέναντι στη Χάποελ, όταν οι Σέρβοι επέστρεψαν από το -27 και έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη, με τον ίδιο να ηγείται της ομάδας ως αρχηγός. Ωστόσο, η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τον διεθνή Σέρβο, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση.

Πλέον, ο Μαρίνκοβιτς συνεχίζει την αποκατάστασή του με στόχο να επιστρέψει υγιής στα παρκέ, ενώ είναι ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της Παρτίζαν, με τη διοίκηση να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του.