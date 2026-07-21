Παρτίζαν: Ανανέωσε ο Μαρίνκοβιτς μέχρι το 2028

Παρτίζαν: Ανανέωσε ο Μαρίνκοβιτς μέχρι το 2028

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Η Παρτίζαν επιβράβευσε τον Βάνια Μαρίνκοβιτς με νέο συμβόλαιο, παρά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς θα παραμείνει κάτοικος Βελιγραδίου, καθώς η Παρτίζαν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό της. Ο 28χρονος γκαρντ, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους», το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μαρίνκοβιτς τραυματίστηκε στις 23 Ιανουαρίου, στην ανατροπή της Παρτίζαν απέναντι στη Χάποελ, όταν οι Σέρβοι επέστρεψαν από το -27 και έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη, με τον ίδιο να ηγείται της ομάδας ως αρχηγός. Ωστόσο, η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για τον διεθνή Σέρβο, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση.

 

Πλέον, ο Μαρίνκοβιτς συνεχίζει την αποκατάστασή του με στόχο να επιστρέψει υγιής στα παρκέ, ενώ είναι ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία της Παρτίζαν, με τη διοίκηση να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπό του.

     

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