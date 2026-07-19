Παρτίζαν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεβάριους Χέιζ
Η Παρτίζαν έχει αποχαιρετήσει πολλούς παίκτες της, ωστόσο, ήταν η ώρα να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεταγραφή. Η ομάδα του Βελιγραδίου, ενισχύεται στο «5», καθώς έκανε δικό της τον Κεβάριους Χέιζ.
Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ, μετά από έναν χρόνο στη Μονακό, θα γίνει κάτοικος Σερβίας, με τον ίδιο να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Την περσινή σεζόν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 6.3 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά 17.2 λεπτά συμμετοχής.
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν
«Ο μέχρι πρότινος σέντερ της Μονακό αποτελεί την πρώτη επίσημη μεταγραφή της Παρτίζαν για το φετινό καλοκαίρι.
Ο 29χρονος ψηλός, με εμπειρία στην EuroLeague από τη Ζάλγκιρις, την Παρί, τη Βιλερμπάν (ASVEL) και τη Μονακό, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους» και θα ενσωματωθεί στην ομάδα με την έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27.
Καλώς ήρθες στην ασπρόμαυρη οικογένεια».
Doskorašnji centar Monaka, prvo je zvanično pojačanje Partizana Mozzart Bet ovog leta. Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, Pariza, ASVEL-a i Monaka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i priključiće se timu na početku priprema za… pic.twitter.com/1PrNLk6XQl— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 19, 2026
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