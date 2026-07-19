Η Παρτίζαν ενισχύεται κάτω από τη ρακέτα, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κεβάριους Χέιζ.

Η Παρτίζαν έχει αποχαιρετήσει πολλούς παίκτες της, ωστόσο, ήταν η ώρα να πραγματοποιήσει την πρώτη της μεταγραφή. Η ομάδα του Βελιγραδίου, ενισχύεται στο «5», καθώς έκανε δικό της τον Κεβάριους Χέιζ.

Ο 29χρονος Αμερικανός σέντερ, μετά από έναν χρόνο στη Μονακό, θα γίνει κάτοικος Σερβίας, με τον ίδιο να υπογράφει διετές συμβόλαιο. Την περσινή σεζόν στη EuroLeague είχε μέσο όρο 6.3 πόντους και 3.4 ριμπάουντ ανά 17.2 λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Ο μέχρι πρότινος σέντερ της Μονακό αποτελεί την πρώτη επίσημη μεταγραφή της Παρτίζαν για το φετινό καλοκαίρι.

Ο 29χρονος ψηλός, με εμπειρία στην EuroLeague από τη Ζάλγκιρις, την Παρί, τη Βιλερμπάν (ASVEL) και τη Μονακό, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους» και θα ενσωματωθεί στην ομάδα με την έναρξη της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27.

Καλώς ήρθες στην ασπρόμαυρη οικογένεια».