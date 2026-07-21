Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάνλεϊ Ουμούντε, του 27χρονου φόργουορντ από τη θυγατρικη των Σπερς.

Παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι και επίσημα ο Στάνλεϊ Ουμούντε, με τους «μπλαουγκράνα» να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Ο Ουμούντε είναι η έκτη μεταγραφή των Καταλανών, μετά τους Ολιβιέ Ενκαμούα, Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νίμπο, Γκίμπσον και Ουμπάλ. Ο Αμερικανός, που έχει και νιγηριανή υπηκοότητα, προέρχεται από μία παραγωγική χρονιά στην G League με τους Όστιν Σπερς, τη θυγατρική ομάδα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Σε 34 συμμετοχές είχε κατά μέσο όρο 17 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τις επιθετικές του δυνατότητες.

Παράλληλα, πήρε την ευκαιρία να αγωνιστεί και στο NBA, καταγράφοντας δύο συμμετοχές με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 49 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Η πιο ουσιαστική παρουσία του στο NBA ήρθε τη σεζόν 2023-24 με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Τότε αγωνίστηκε σε 24 αναμετρήσεις, έχοντας 5,3 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε περίπου 13 λεπτά συμμετοχής, ενώ ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του πίσω από τα 6,75μ., σουτάροντας με ποσοστό 45,3% στα τρίποντα. Επιπλέον, υπήρξε μέλος των Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2024-25, όταν η ομάδα του κατέκτησε το NBA Cup.