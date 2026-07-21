Έτοιμος να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του εμφανίζεται ο Τόρνικε Σενγκέλια, με δημοσίευμα από τη Σερβία να αναφέρει πως ο Γεωργιανός φόργουορντ σκοπεύει να καταβάλει ο ίδιος τη ρήτρα αποδέσμευσής του από την Μπαρτσελόνα.

Ο Τόρνικε Σενγκέλια ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του φετινού καλοκαιριού στην αγορά της EuroLeague.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mozzart Sport», ο 34χρονος Γεωργιανός φόργουορντ έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και μάλιστα είναι ο ίδιος διατεθειμένος να πληρώσει από την τσέπη του τη ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ανέρχεται στις 900.000 ευρώ, ώστε να αποκτήσει την ελευθερία του και να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο λόγος πίσω από την απόφασή του φέρεται να είναι ξεκάθαρος. Ο Σενγκέλια θέλει να αγωνιστεί σε μία ομάδα που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την κατάκτηση της EuroLeague.

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι αρκετές ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Σενγκέλια, χωρίς ωστόσο να κατονομάζεται κάποιος συγκεκριμένος σύλλογος ως φαβορί για την απόκτησή του.