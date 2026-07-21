Η Dubai BC έκανε την πρώτη επίσημη κρούση στον Ολυμπιακό για τον Τόμας Γουόκαπ με τους «ερυθρόλευκους» να απορρίπτουν την πρόταση.

Το μεγάλο ζήτημα των ημερών στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού έχει το όνομα «Τόμας Γουόκαπ» με τον Τεξανό γκαρντ με ελληνικό διαβατήρια να έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων αναφορικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Η Dubai BC είναι γνωστό πως παραμόνευε για την περίπτωση του παίκτη καταθέτοντας μάλιστα και επίσημη πρόταση στους «ερυθρόλευκους» με σκοπό την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσέφερε 600 χιλιάδες στον Ολυμπιακό μέσω δύο δόσεων για τον Γουόκαπ, 300 χιλιάδες φέτος το καλοκαίρι και άλλες 300 το επόμενο, με τους Πειραιώτες να απορρίπτουν την πρόταση.