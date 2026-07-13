Το Gazzetta αναλύει τα δεδομένα στην καυτή υπόθεση Γουόκαπ, εξηγεί γιατί οι πιθανότητες παραμονής του στον Πειραιά δεν είναι καθόλου μικρές και μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» για τους χειρισμούς του Τεξανού point-guard με το ελληνικό διαβατήριο.

Την ώρα που στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, οι περισσότεροι θεωρούν τον Τόμας Γουόκαπ «φευγάτο» προς Ντουμπάι μεριά, στο Λας Βέγκας, όπου βρίσκεται η 4μελής αντιπροσωπεία των πρωταθλητών Ευρώπης (Λεπενιώτης, Μπαφές, Μπαρτζώκας και Μποζίκας), το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό.

Κατ’ αρχάς, εν μέσω της μεγάλης αναγνώρισης που έχουν εισπράξει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού (για την κατάκτηση της Euroleague) από πολλούς Αμερικανούς που έχουν προϋπηρεσία στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον τους είναι επικεντρωμένο στην παρακολούθηση παικτών που εν δυνάμει θα μπορέσουν να καλύψουν το κενό του Πίτερς και φυσικά σε διαδοχικές επαφές με ατζέντηδες αλλά και με παράγοντες του ΝΒΑ.

Μοιραία, οι υποθέσεις για τις οποίες χύνεται πολλή μελάνη στην από ‘δω μεριά του Ατλαντικού βρίσκονται στο πίσω μέρος του μυαλού τους, πολύ απλά γιατί και οι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο με την ομάδα.

Ο λόγος κατ’ αρχάς για τον 34χρονο ελληνοποιημένο διεθνή point-guard, ο οποίος φέρεται να έχει δεχθεί έντονο pressing από την Ντουμπάι, που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πηγές από το στενό περιβάλλον του παίκτη είναι διατεθειμένη να του δώσει 2ετές ή 3ετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 3 εακτομμύρια Ευρώ.

Στο Gazzetta διαβάσατε πρώτοι ότι στον Ολυμπιακό θέλουν μεν να κρατήσουν τον Γουόκαπ, που τόσο μεγάλη συνεισφορά είχε στις έως τώρα επιτυχίες της ομάδας (και προτίθενται ακόμη και να επεκτείνουν το συμβόλαιό του με βελτιωμένες αποδοχές από το 1,1 εκατομμύριο που έχει λαμβάνειν στην νέα σεζόν), ωστόσο, δεν πρόκειται να σταθούν εμπόδιο αν εκείνος επιμείνει να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αρκεί να ικανοποιηθούν οικονομικά με το ποσό της διαπραγμάτευσης για την αποδέσμευσή του να αρχίζει από τα 3 εκατομμύρια Ευρώ.

Η ανατροπή που θα σας αποκαλύψουμε ευθύς αμέσως, όμως, έχει να κάνει με πληροφορίες που μας έρχονται από το Ντουμπάι, σύμφωνα με τις οποίες η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ όχι απλά δεν έχει προσεγγίσει τους Πειραιώτες, αλλά δεν προβλέπεται και να το κάνει. Κοινώς, έχει διαμηνύσει στον Γουόκαπ, ότι θα πρέπει να διευθετήσει μόνος του την όποια διαπραγμάτευση απαιτηθεί και να πληρώσει εκείνος τα χρήματα που θα απαιτηθούν για να μείνει ελεύθερος.

Άλλωστε, αν τα παραπάνω νούμερα αληθεύουν και ο «Θωμάς» μετακομίσει στην Μέση Ανατολή, τότε τα χρήματα που θα εισπράξει για τα επόμενα 3 χρόνια, θα είναι σχεδόν διπλάσια απ’ όσα πληρώθηκε στα 5 χρόνια του στο «λιμάνι»!

Υπ’ αυτό το πρίσμα, λοιπόν, οι πιθανότητες παραμονής του στην ομάδα όχι απλά δεν είναι απειροελάχιστες, αλλά αν ο σύλλογος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων παραμείνει εκτός διαπραγμάτευσης, τότε ολοένα και θα αυξάνονται.

Το εύλογο ερώτημα που τίθεται βέβαια, είναι πως ο Γουόκαπ μπορεί να ενσωματωθεί στην προετοιμασία που θα αρχίσει προς τα τέλη Αυγούστου, μετά από όλα όσα έχουν γίνει από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου κι εντεύθεν;

Στον Ολυμπιακό μπορεί να είναι στενοχωρημένοι από τους χειρισμούς του στην όλη υπόθεση, αλλά σέβονται τους «νόμους» της ελεύθερης αγοράς κι αναγνωρίζουν ότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να συμβούν όταν ένας παίκτης έχει την ευκαιρία να πολλαπλασιάσει τις αποδοχές του, ειδικότερα στην δύση της καριέρας του. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν την προσφορά του και αν κι εφόσον παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας (κάτι που θεωρούν το πιο πιθανό σενάριο), θα συζητήσουν μαζί του την επέκταση της συνεργασίας με αυξημένες αποδοχές.

Αντίθετα, το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει ούτε ενοχλήσει, ούτε προκαλέσει με δηλώσεις ή με έμμεσα δημοσιεύματα, παρ’ ότι είναι δεδομένο ότι θα ήθελε να κεφαλαιοποιήσει με ένα νέο και υψηλότερο συμβόλαιο την εξαιρετική σεζόν από την οποία προέρχεται.

Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο έχουν εκτιμήσει την συμπεριφορά του, τον περιμένουν στην προετοιμασία και όταν έρθει η ώρα να κάτσουν στο τραπέζι των συζητήσεων θα του το δείξουν έμπρακτα.