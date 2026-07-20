Ο Σέρχιο Γιουλ φαίνεται πως έχει ήδη ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα μείνει στην ομάδα για άλλον ένα χρόνο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας πλέον τον Πέντρο Μαρτίνεθ στον πάγκο της, ετοιμάζεται για μία νέα εποχή. Με το θέμα της παραμονής του Μάριο Χεζόνια να είναι «καυτό», φαίνεται πως υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις με τον Σέρχιο Γιουλ.

Μεγάλη κουβέντα γινόταν γύρω από τον θρυλικό Ισπανό γκαρντ και το αν θα μείνει στην ομάδα, έχοντας φτάσει στα 38 του χρόνια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca», ο Γιουλ, έχει υπογράψει εδώ και ένα μήνα ανανέωση συμβολαίου και θα είναι για άλλον ένα χρόνο κάτοικος Μαδρίτης.

Από τη στιγμή που επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, τότε μένει να δει ο Μαρτίνεθ, το πόσο θα χρησιμοποιεί τον Γιουλ, ο οποίος προφανώς δεν μπορεί να έχει ρόλο βασικού πλέον, με τόσο πολλά ματς.