Ο Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκε στις αρχές Ιουλίου σε καθαρισμό στον δεξί αγκώνα και θα δώσει κανονικά το «παρών» στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στις 25 Αυγούστου.

Προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου, ο Ματίας Λεσόρ χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω μίας μικροεπέμβασης ρουτίνας στην οποία έπρεπε να υποβληθεί.

Συγκεκριμένα ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκό έκανε έναν καθαρισμό στον δεξί αγκώνα εξαιτίας προβλήματος που είχε αποκομίσει από τους τελικούς της Stoiximan GBL. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε δύο εβδομάδες ορίζεται το χρονικό πλαίσιο που θα χρειαστεί ο Λεσόρ για να αναρρώσει πλήρως.

Μάλιστα, είχε γίνει πολύς λόγος για διάφορες φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας με το χέρι του Λεσόρ δεμένο στον γάμο του Ματ Στράζελ, ωστόσο δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς σε άλλες λήψεις ήταν ελεύθερο το χέρι και το κουνούσε κανονικά.

Στη συνέχεια, αναμένεται να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα προπόνησης, που δεν αφορά το πρόβλημα στον αγκώνα, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος στια 25 Αυγούστου να ενταχθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.