Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ενός story στο Instagram, αποχαιρέτησε τον Τσέντι Όσμαν.

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία μεταγραφική «βόμβα», καθώς έκανε δικό του έναν από τους κορυφαίους small forward της Ευρώπης. Πρόκειται για τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Η Δευτέρα (20/07) ήταν ιδιαίτερη μέρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ, μιας και έγινε η παρουσίαση του Τούρκου στην «PAOK Sports Arena», όπου αποθεώθηκε από τους φιλάθλους.

Ο Ματίας Λεσόρ, μέσω ενός story στο Instagram, ευχήθηκε στον παλιό του συμπαίκτη τα καλύτερα, σε αυτό το νέο βήμα στην καριέρα του.

Το story του Λεσόρ

«Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου».