EuroLeague: Θυμήθηκε τα νικητήρια καλάθια του ΜακΙντάιρ κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Μέσω ανάρτησης στα social media, η EuroLeague θυμήθηκε τα δύο νικητήρια καλάθια που έχει βάλει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ κόντρα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είχε πετύχει το νικητήριο σουτ με τη φανέλα της Μπασκόνια τη σεζόν 2023-24 κόντρα στους «πράσινους» στην Ισπανία και την ίδια χρονιά στο ΣΕΦ κόντρα στους «ερυθρόλευκους».
«Ο ΜακΙντάιρ είναι πολίτης του Πειραιά αφού χάραξε το όνομά του στο ελληνικό μπάσκετ με αυτά τα δύο σουτ!», έγραψε η EuroLeague.
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Δείτε το βίντεο:
🤩 @CodiTyree0 is a Piraeus citizen after etching his name into Greek basketball with these two shots! pic.twitter.com/TxT02nqlc9— EuroLeague (@EuroLeague) July 24, 2026
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