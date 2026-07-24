Η EuroLeague έκανε ανάρτηση στο x και θυμήθηκε τα δύο νικητήρια καλάθια του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Μέσω ανάρτησης στα social media, η EuroLeague θυμήθηκε τα δύο νικητήρια καλάθια που έχει βάλει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ κόντρα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είχε πετύχει το νικητήριο σουτ με τη φανέλα της Μπασκόνια τη σεζόν 2023-24 κόντρα στους «πράσινους» στην Ισπανία και την ίδια χρονιά στο ΣΕΦ κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

«Ο ΜακΙντάιρ είναι πολίτης του Πειραιά αφού χάραξε το όνομά του στο ελληνικό μπάσκετ με αυτά τα δύο σουτ!», έγραψε η EuroLeague.

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