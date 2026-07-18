Η Παρτίζαν θέλει τον Τόρνικε Σενγκέλια, αλλά για να τον αποκτήσει πρέπει να πληρώσει 900.000 ευρώ ως ρήτρα αποδέσμευσης στην Μπαρτσελόνα.

Από τη στιγμή που ο Τόρνικε Σενγκέλια ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να συνεχίσει στη Μπαρτσελόνα, μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ και ενώ αναμένεται η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, αρκετές ομάδες τον πλησίασαν για να τον αποκτήσουν, μεταξύ των οποίων και η Παρτίζαν!

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα στη Σερβία υπήρξε έντονη φημολογία για ολοκλήρωση του deal της σερβικής ομάδας με τον Γεωργιανό φόργουορντ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Mozzart Sport ο Σενγκέλια έχει συμβόλαιο σε ισχύ με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2028, ωστόσο όπως αναφέρει το ρεπορτάζ έχει συμφωνηθεί ένα ποσό για την αποδέσμευση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όποια ομάδα ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της τον έμπειρο φόργουορντ θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό ύψους 900.000 ευρώ ως αποζημίωση στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, αυτός ο όρος κοινοποιήθηκε τόσο στην Παρτίζαν που εκδήλωσε ενδιαφέρον, όσο και σε άλλες ομάδες που ρώτησαν για τον παίκτη.

Προφανώς, η Μπαρτσελόνα μπήκε πλέον και η ίδια σε μια φάση αναδιάρθρωση του ρόστερ της και μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ, αποχωρούν αρκετοί παίκτες. Ένας από τους λίγους που είχαν συμβόλαιο, εκτός από τον Κέβιν Πάντερ, είναι ο Τόρνικε Σενγκέλια, αλλά είναι προφανές ότι κι εκείνος θα αποχωρήσει όπως και οι περισσότεροι από την ομάδα που ολοκλήρωσε τη σεζόν.