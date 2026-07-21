Ο Μάριο Χεζόνια ενεργοποίησε τη ρήτρα που του επιτρέπει να αποχωρήσει για το NBA, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγωνίζεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται στο επίκεντρο του καλοκαιριού, σχετικά με το μέλλον του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα Ντε Λούκας, ο Κροάτης φόργουορντ αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσής του και να συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η οποία εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της 20ής Ιουλίου.

Η συγκεκριμένη ρήτρα ανέρχεται περίπου στις 850.000 ευρώ, του δίνει το δικαίωμα να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποκλειστικά για ομάδα του NBA. Το πρώτο σημείο που χρειάζεται διευκρίνιση είναι πως τα χρήματα της ρήτρας δεν είναι απαραίτητο να τα καταβάλει η ομάδα του NBA. Ο ίδιος ο παίκτης μπορεί να πληρώσει το ποσό, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, προκειμένου να αποκτήσει την ελευθερία του.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη

Παρά την ενεργοποίηση της ρήτρας, ο Χεζόνια δεν έχει συμφωνήσει ακόμη με κάποια ομάδα του NBA. Υπήρξε ενδιαφέρον από ορισμένες ομάδες, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στα χέρια του η πρόταση που επιθυμεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο.

Αυτή τη στιγμή ο Χεζόνια δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αν τελικά υπογράψει ένα 10ήμερο ή άλλο μη εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA, δεν αποκλείεται να αποδεσμευτεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες, εφόσον δεν εξασφαλίσει θέση στο τελικό ρόστερ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι ξανά ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ακόμη και στην EuroLeague. Με άλλα λόγια, η ενεργοποίηση της ρήτρας δεν «κλειδώνει» απαραίτητα την παραμονή του στις ΗΠΑ για όλη τη σεζόν, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων.

Ο Χεζόνια έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή του στο NBA, όμως η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή και μέχρι να υπάρξει εγγυημένο συμβόλαιο στις ΗΠΑ, δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα σενάριο. Ακόμη και αυτό της επιστροφής του στην Ευρώπη, εφόσον οι συνθήκες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν εξελιχθούν όπως ο ίδιος επιθυμεί.