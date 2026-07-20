Όσμαν: Η πρώτη του φωτογραφία με τους φίλους του ΠΑΟΚ
Εντυπωσιακές εικόνες στην «PAOK Sports Arena», με τους φίλους του ΠΑΟΚ να υποδέχονται τον Τσέντι Όσμαν. Το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) έγινε η παρουσίαση του Τούρκου σταρ, ο οποίος άκουσε πολλές φορές ρυθμικά το όνομά του.
Ο Όσμαν, ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας, που εν μέσω καλοκαιριού, πήγαν στο γήπεδο να τον υποδεχθούν, ενώ έβγαλε και μία σέλφι μαζί τους. Ο ίδιος από πλευράς του, προσπάθησε να χωρέσει όσους περισσότερους γίνεται στο πλάνο, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ
🦅Thank you PAOK fans! pic.twitter.com/hnTqHkXquN— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.