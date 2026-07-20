Ο Τσέντι Όσμαν έβγαλε μία σέλφι και προσπάθησε να χωρέσει όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ στο background.

Εντυπωσιακές εικόνες στην «PAOK Sports Arena», με τους φίλους του ΠΑΟΚ να υποδέχονται τον Τσέντι Όσμαν. Το απόγευμα της Δευτέρας (20/07) έγινε η παρουσίαση του Τούρκου σταρ, ο οποίος άκουσε πολλές φορές ρυθμικά το όνομά του.

Ο Όσμαν, ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας, που εν μέσω καλοκαιριού, πήγαν στο γήπεδο να τον υποδεχθούν, ενώ έβγαλε και μία σέλφι μαζί τους. Ο ίδιος από πλευράς του, προσπάθησε να χωρέσει όσους περισσότερους γίνεται στο πλάνο, με το αποτέλεσμα να είναι εντυπωσιακό.