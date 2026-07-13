Πίτερς: Το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της Αρμάνι
«Το Μιλάνο πήρε ένα Sniper» ανέφερε χαρακτηριστικά η Αρμάνι όταν ανακοίνωσε τον Άλεκ Πίτερς ο οποίος αγωνίστηκε τα τέσσερα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό.
Έτσι συνεχίζουν να τον αποκαλούν οι Ιταλοί οι οποίοι ανήρτησαν ένα βίντεο με τον παίκτη να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας.
Αναλυτικά
«Γεια σας σε όλους. Είμαι ο Άλεκ Πίτερς. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον καθένα από εσάς. Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ καλή περίοδος προετοιμασίας και ξέρω ότι θα δουλέψουμε σκληρά, ώστε να επιστρέψουμε στο παρκέ και να έχουμε μια επιτυχημένη χρονιά με την Αρμάνι Μιλάνο. Τα λέμε σύντομα και καλό καλοκαίρι σε όλους».
Alec The Sniper #ForzaOlimpia pic.twitter.com/ocOyMPlCjs— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) July 13, 2026
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