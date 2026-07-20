Παναθηναϊκός: Το «αντίο» στον Όσμαν
Παρελθόν κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τσέντι Όσμαν μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας και δύο κατακτήσεις Κυπέλλων Ελλάδας με την «πράσινη» ΚΑΕ να αποχαιρετά τον Τούρκο φόργουορντ και να τον ευχαριστεί για τη συνεισφορά του.
Ο Όσμαν θα συνεχίσει την καριέρα του σε ελληνικά εδάφη, καθώς έχει συμφωνήσει να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν φιλοδοξώντας να ηγηθεί του νέου πλάνου του Δικέφαλου του Βορρά με τον Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου.
Αναλυτικά
«Σε ευχαριστούμε, Τσέντι Οσμάν!
Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες στιγμές.
Ένας πραγματικός κύριος, που φόρεσε με περηφάνια τα πράσινα και έδωσε την ψυχή του σε κάθε παιχνίδι.
Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!»
Thank you, @cediosman! 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 20, 2026
Two seasons full of unforgettable moments.
A true gentleman who wore the green with pride and gave his heart out in every single game.
Wishing you all the best on your next chapter! #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/oGmBxuQ50w
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