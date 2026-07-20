Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Τσέντι Όσμαν και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Παρελθόν κι επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τσέντι Όσμαν μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας και δύο κατακτήσεις Κυπέλλων Ελλάδας με την «πράσινη» ΚΑΕ να αποχαιρετά τον Τούρκο φόργουορντ και να τον ευχαριστεί για τη συνεισφορά του.

Ο Όσμαν θα συνεχίσει την καριέρα του σε ελληνικά εδάφη, καθώς έχει συμφωνήσει να αγωνίζεται με τον ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν φιλοδοξώντας να ηγηθεί του νέου πλάνου του Δικέφαλου του Βορρά με τον Αντρέα Τρινκιέρι στην άκρη του πάγκου.

Αναλυτικά

«Σε ευχαριστούμε, Τσέντι Οσμάν!

Δύο σεζόν γεμάτες αξέχαστες στιγμές.

Ένας πραγματικός κύριος, που φόρεσε με περηφάνια τα πράσινα και έδωσε την ψυχή του σε κάθε παιχνίδι.

Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!»