Η EuroLeague δημοσίευσε τις καλύτερες στιγμές του Κέντρικ Ναν από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αδιαμφισβήτητα ο Κέντρικ Ναν είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού και το «τριφύλλι» στηρίζεται πάνω στον Αμερικανό γκαρντ.

Δεν είναι τυχαίο πως αν ο Ναν βρίσκεται σε καλό βράδυ, τότε μπορεί να πάρει... πάνω του τους «πράσινους» και το έχει αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν. Η EuroLeague, θέλησε να θυμηθεί τις κορυφαίες στιγμές του Αμερικανού ηγέτη από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media αφιερωμένο σε εκείνον.

Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας παίξει 37 αγώνες, μετρώντας μ.ο 18.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά ματς.

Δείτε το βίντεο: