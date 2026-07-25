EuroLeague: Θυμήθηκε τις καλύτερες στιγμές του Ναν μέσα στη σεζόν
Αδιαμφισβήτητα ο Κέντρικ Ναν είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού και το «τριφύλλι» στηρίζεται πάνω στον Αμερικανό γκαρντ.
Δεν είναι τυχαίο πως αν ο Ναν βρίσκεται σε καλό βράδυ, τότε μπορεί να πάρει... πάνω του τους «πράσινους» και το έχει αποδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν. Η EuroLeague, θέλησε να θυμηθεί τις κορυφαίες στιγμές του Αμερικανού ηγέτη από τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media αφιερωμένο σε εκείνον.
Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε τη σεζόν, έχοντας παίξει 37 αγώνες, μετρώντας μ.ο 18.2 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά ματς.
Δείτε το βίντεο:
Making an impact, one way or another, @nunnbetter_ always gets fans off their feet 🥵 @Paobcgr pic.twitter.com/kH6wpB1IC3— EuroLeague (@EuroLeague) July 25, 2026
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