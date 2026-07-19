Ο Τσέντι Όσμαν είπε το δικό του «αντίο» στον Παναθηναϊκό μέσα από ανάρτηση στα social media λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν σημαίνουν πραγματικά το τέλος».

Ο Τσέντι Όσμαν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Λίγες ώρες πριν επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στον «δικέφαλο» και ακολουθήσει η επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος φόργουορντ είπε το δικό του συγκινητικό «αντίο» στον Παναθηναϊκό όπου αγωνίστηκε τα δύο τελευταία χρόνια έχοντας κατακτήσει δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Το μήνυμα του Όσμαν

«Αυτό δεν είναι ένας αποχαιρετισμός. Είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα όχι λόγω της διάρκειάς τους, αλλά επειδή σε κάνουν να νιώσεις τόσο βαθιά. Για δύο χρόνια, η απίστευτη στήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν στο σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασα στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη σημασία χάρη σε εσάς. Τον δεσμό που χτίσαμε θα τον κουβαλώ στην καρδιά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Φυσικά, θα ήθελα αυτή η ιστορία να είχε κρατήσει περισσότερο, όμως μόνο η δική μου επιθυμία δεν μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς. Φεύγω γεμάτος ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν για πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στον σύλλογο, με τους οποίους μοιραστήκαμε το ίδιο πάθος και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους.

Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν σημαίνουν πραγματικά το τέλος. Γιατί ποτέ δεν φεύγεις ολοκληρωτικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου.

Σε ευχαριστώ, Αθήνα. Σε ευχαριστώ, Παναθηναϊκέ…

Τσέντι».