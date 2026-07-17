Ο Όφερ Γιανάι θέλησε να αποχαιρετήσει τον Τζόναθαν Μότλεϊ ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την Χάποελ και μεταξύ άλλων θυμήθηκε και τον Εργκίν Άταμαν!

Ο πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού είχε... ξεσπάσει εναντίον του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ πριν από δύο μήνες εξαπολύοντας επίθεση σε συνέντευξη Τύπου.

Όπως φαίνεται η κόντρα καλά... κρατεί καθώς ο Γιανάι δεν είχε ξεχάσει τα όσα είχε αναφέρει ο Εργκίν Άταμαν ενώ θυμήθηκε και την ατάκα του ότι είναι απίθανο να αποκλειστεί η Βαλένθια σε σειρά αγώνων.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ, στο «αντίο» του στον Τζόναθαν Μότλεϊ ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, αναφέρθηκε και στον Τούρκο προπονητη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εργκίν, τελικά γίνεται να κερδίσεις σειρά απέναντι στη Βαλένθια»

Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση:

«ΤΜ

Ο πρώτος έμπειρος παίκτης που εντάχθηκε στη φιλόδοξη, αλλά μικρή και ταπεινή, Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η άφιξή του στον σύλλογο έθεσε τα θεμέλια για όλους τους ταλαντούχους παίκτες που ακολούθησαν και βοήθησαν να διαμορφωθεί η υπέροχη ομάδα της Χάποελ τη σεζόν 2024/25, η οποία κατέκτησε το Eurocup, με τον Μοτ να αναδεικνύεται MVP των τελικών.

Ο τίτλος κατακτήθηκε σε μια χρονιά κατά την οποία το Ισραήλ βρισκόταν σε πόλεμο, χωρίς να διεξαχθεί ούτε ένας αγώνας στο Ισραήλ. Αυτό κάνει αυτό το επίτευγμα ακόμη μεγαλύτερο από την εκτός έδρας κατάκτηση του πρωταθλήματος της Παρτιζάν το 1992.

Για να το πετύχουμε, χρειάστηκε επίσης να κερδίσουμε μια σειρά play-offs απέναντι στην εξαιρετική Βαλένθια, μια πανίσχυρη ομάδα που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο να νικηθεί (η οποία συμμετείχε στο Final Four της Euroleague την επόμενη χρονιά).

Παρεμπιπτόντως, Εργκίν, τελικά γίνεται να κερδίσεις σειρά απέναντι στη Βαλένθια…

ΤΜ, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας και στην ιστορία μας. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειάς μας και μπορείς πάντα να υπολογίζεις στη φιλία μου.

Ερυθρέ Αστέρα, παρακαλώ φροντίστε τον καλά»