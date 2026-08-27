Ο αγώνας με την Χράντετς Κράλοβε έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στην League Phase του Conference League και παίκτες και κόσμος έγιναν ένα κουβάρι και πανηγύρισαν αυτή την επιτυχία.

Με buzzer beater πέναλτι του Ντέσερς ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην παράταση της Χράντετς Κράλοβε και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου. Με το που τελείωσε ο αγώνας και μετά την μικρή ένταση που υπήρξε, οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας και όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή την πρόκριση.

Μια πρόκριση που θα φέρει και πολλά λεφτά στα ταμεία της ομάδας και όσο συνεχίζει η ομάδα, τόσο αυτά θα αυξάνονται.