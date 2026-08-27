Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο πανηγύρισαν την πρόκριση οι «πράσινοι»
Με buzzer beater πέναλτι του Ντέσερς ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 στην παράταση της Χράντετς Κράλοβε και πήρε την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλλου. Με το που τελείωσε ο αγώνας και μετά την μικρή ένταση που υπήρξε, οι παίκτες του «τριφυλλιού» πήγαν προς το μέρος που βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας και όλοι μαζί πανηγύρισαν αυτή την πρόκριση.
Μια πρόκριση που θα φέρει και πολλά λεφτά στα ταμεία της ομάδας και όσο συνεχίζει η ομάδα, τόσο αυτά θα αυξάνονται.
☘️ Αποθέωση, πανηγυρισμοί και μια... καταπράσινη τρέλα μετά την πάρα πολύ αγχωτική πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2026
😲 Δεν είναι και λίγο να παίρνεις πρόκριση στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης.
🎥 Αποστολή στην Τσεχία: Σωτήρης… pic.twitter.com/JH8osDI0Hj
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