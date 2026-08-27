Ο Ιωάννης Κούσουλος έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την Ομόνοια στη νίκη - πρόκριση επί της Σεντ Τρούιντεν και πλέον αναμένεται να γίνει παίκτης της Κηφισιάς.

Η Κηφισιά είναι έτοιμη να ολοκληρώσει μια πολύ σημαντική μεταγραφή, καθώς αναμένεται να εντάξει στο ρόστερ της τον αρχηγό της πρωταθλήτριας Κύπρου. Ο λόγος για τον έμπειρο Κύπριο διεθνή χαφ της Ομόνοιας, Ιωάννη Κούσουλο.

Οι δύο ομάδες έχουν πλαίσιο συμφωνίας για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή και η νίκη-πρόκριση επί της Σεντ Τρούιντεν για τα play-offs του Europa League ήταν πιθανότατα το τελευταίο παιχνίδι του με την ομάδα της Λευκωσίας. Είναι χαρακτηριστικό πως η συγκίνηση του έμπειρου μέσου στο ματς με τους Βέλγους στο ΓΣΠ ήταν έκδηλη, καθώς ήταν... κοινό μυστικό πως επρόκειτο για το «last dance» του.

Πρόκειται για 30χρονο αμυντικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «6» όσο και ως δεξί μπακ. Όπως προαναφέραμε, είναι αρχηγός των πρωταθλητών Κύπρου, με τους οποίους έχει 241 συμμετοχές, έχοντας πετύχει 18 γκολ και μοιράσει 6 ασίστ, ενώ έχει φορέσει 50 φορές τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Την περασμένη πρωταθληματική σεζόν της Ομόνοιας κατέγραψε 36 εμφανίσεις και 3 γκολ, ενώ κατέκτησε το πρωτάθλημα και το 2021, όπως και το Κύπελλο το 2023.

Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 3 εμφανίσεις στα προκριματικά του Champions League και του Europa League, όμως πλέον αναμένεται να γίνει κάτοικος Βόρειων Προαστίων, προσφέροντας εμπειρία τόσο στα χαφ όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Η περίπτωση του Κούσουλου μόνο εύκολη δεν ήταν για την Κηφισιά, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Λεβαδειακό και είχε «συνδεθεί» από τους Κύπριους με τον Αστέρα AKTOR.

Πλέον μένει να φανεί εάν θα υπάρξει επιπλέον κίνηση της Κηφισιάς, καθώς απομένουν περίπου 20 μέρες στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν και αποχωρήσεις από τη στιγμή που το ρόστερ είναι παραπάνω από πλήρες και αριθμεί 35 ποδοσφαιριστές.