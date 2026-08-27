Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ «βράζουν» με τη διαιτησία των Άγγλων Τζον Μπρουκς και Ντάρεν Ίνγκλαντ στη ρεβάνς του Μπέργκεν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο αποκλεισμός από την Ευρώπη άφησε στον ΠΑΟΚ μεγάλη πίκρα, αλλά και έντονο εκνευρισμό για τη διαιτησία στη ρεβάνς με την Μπραν. Οι «ασπρόμαυροι» είναι έξαλλοι τόσο με τον Τζον Μπρουκς, που διηύθυνε την αναμέτρηση, όσο και με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ, ο οποίος βρισκόταν στο VAR.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι οι δύο Άγγλοι έκριναν σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι και μαζί την πρόκριση, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς το πέναλτι που καταλογίστηκε στο 83ο λεπτό και έδωσε τη δυνατότητα στον Κάστρο να κάνει το 3-2.

Οι άνθρωποι του Δικεφάλου επιμένουν ότι δεν υπάρχει παράβαση του Γιαννούλη πάνω στον Μάτισεν. Μάλιστα, στα αποδυτήρια μετά το τέλος της αναμέτρησης, η διαιτητική ομάδα, έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι καθώς έτρεχε ο παίκτης της Μπραν βρήκε η φτέρνα του πάνω στον Γιαννούλη!

Και τα παράπονα δεν περιορίζονται εκεί.

Στον ΠΑΟΚ στέκονται σε φάση μόλις στο 65ο δευτερόλεπτο, όταν υποστηρίζουν ότι υπάρχει αγκωνιά πάνω στον Κένι μέσα στην περιοχή της Μπραν, χωρίς ο Μπρουκς να καταλογίσει πέναλτι και χωρίς να υπάρξει παρέμβαση από το VAR.

Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» υποστηρίζουν ότι πριν από το κόρνερ από το οποίο προήλθε το 1-0 της Μπραν υπάρχει οφσάιντ, κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Αλέσιο Λίσι μετά το τέλος του αγώνα.

Η ενόχληση στον ΠΑΟΚ αφορά συνολικά τη διαχείριση της αναμέτρησης από τον Άγγλο ρέφερι. Η αίσθηση που υπάρχει στην αποστολή είναι ότι οι μικρές και μεγάλες αποφάσεις πήγαιναν σταθερά προς την πλευρά των Νορβηγών.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν μία φάση στην οποία πάσα του Εντιαγέ βρήκε πάνω στον Μπρουκς. Αντί ο Άγγλος να διακόψει το παιχνίδι και να επαναφέρει την κατοχή στον ΠΑΟΚ, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και στη συνέχεια καταλόγισε πλάγιο υπέρ της Μπραν.

Υπάρχει, τέλος, έντονη ενόχληση και για τη συμπεριφορά της αγγλικής διαιτητικής ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να κάνουν λόγο για προκλητικό τρόπο αντιμετώπισης ακόμη και στις συνομιλίες με τον «ασπρόμαυρο» πάγκο.