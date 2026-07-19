Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη ο Τσέντι Όσμαν προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρωθεί η μεγάλη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ!

Στην τελική ευθεία μπήκε η επισημοποίηση της μετακίνησης του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ!

Ο Τούρκος φόργουορντ βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/07) στην Θεσσαλονίκη και γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του «δικεφάλου» που βρέθηκαν στο «Μακεδονία».

Την Δευτέρα (20/07) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση του ΠΑΟΚ στην «PAOK Sports Arena» ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του.

Όπως είναι γνωστό, ο Όσμαν θα στοιχίσει στον ΠΑΟΚ συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα δύο θα δοθούν στον Παναθηναϊκό για την μεταγραφή και τα υπόλοιπα εννέα εκατομμύρια ευρώ στον Όσμαν την επόμενη τριετία.