Αναντολού Εφές: Ανακοίνωσε τον Ντάρον Ράσελ
Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Ντάρον Ράσελ στην Αναντολού Εφές, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.
Ο 28χρονος θα ενισχύσει το ρόστερ του Πάμπλο Λάσο και θα δώσει σημαντικές λύσεις στην περιφερειακή γραμμή, τη σεζόν 2026-27. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φανέλα της Ναπόκα, έχοντα μ.ο 19.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού φές:
«Καλωσόρισες στην Αναντολού Εφές, Ντάρον Ράσελl!
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Ο Ντάρον Ράσελ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην U-BT Cluj-Napoca, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του EuroCup και, παράλληλα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρουμανίας με την ομάδα του, αναδείχθηκε MVP της τελικής σειράς.
Ο Ράσελ θα αγωνιστεί για την ομάδα μας τη σεζόν 2026-2027.
Καλωσόρισες,!»
💙 Welcome to Anadolu Efes, Daron “Fatts” Russell!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 14, 2026
🤩 Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca formasıyla EuroCup Sayı Kralı olan ve takımıyla Romanya Ligi şampiyonluğuna uzanırken final serisinin MVP’si seçilen Daron “Fatts” Russell, 2026-2027 sezonunda takımımız için mücadele… pic.twitter.com/7HNp2pA27X
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