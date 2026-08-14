Αναντολού Εφές: Ανακοίνωσε τον Ντάρον Ράσελ

Αναντολού Εφές: Ανακοίνωσε τον Ντάρον Ράσελ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Αναντολού Εφές: Ανακοίνωσε τον Ντάρον Ράσελ
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Παίκτης της Αναντολού Εφές για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 θα είναι ο Ντάρον Ράσελ, όπως ανακοίνωσε ο τούρκικος σύλλογος.

Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Ντάρον Ράσελ στην Αναντολού Εφές, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ.

Ο 28χρονος θα ενισχύσει το ρόστερ του Πάμπλο Λάσο και θα δώσει σημαντικές λύσεις στην περιφερειακή γραμμή, τη σεζόν 2026-27. Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με τη φανέλα της Ναπόκα, έχοντα μ.ο 19.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά αγώνα στο EuroCup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναντολού φές:

«Καλωσόρισες στην Αναντολού Εφές, Ντάρον Ράσελl!

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Ο Ντάρον Ράσελ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην U-BT Cluj-Napoca, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του EuroCup και, παράλληλα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ρουμανίας με την ομάδα του, αναδείχθηκε MVP της τελικής σειράς.

 

Ο Ράσελ θα αγωνιστεί για την ομάδα μας τη σεζόν 2026-2027.

Καλωσόρισες,!»

@Photo credits: x_anadoluefess
     

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