Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε σχόλιο ενός φιλάθλου στο Instagram και σχολίασε τις αποχωρήσεις των Όσμαν και Τολιόπουλου.

Η ανυπομονησία στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν είναι μεγάλη, μετά την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι «πράσινοι» ήδη έχουν προχωρήσει σε πολύ δυνατές προσθήκες, με πιο πρόσφατη, αυτή του Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δέχθηκε ένα σχόλιο στο Instagram σχετικά με την αποχώρηση του Όσμαν και απάντησε με μεγάλη δόση χιούμορ, τόσο για την αποχώρηση του Τούρκου, όσο και για αυτή του Τολιόπουλου.

Μάλιστα, έγραψε για να τιμήσει τον Ομπράντοβιτς ότι «δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε».

Όσα έγραψε ο Γιαννακόπουλος

Για τον λόγο που έφυγε ο Όσμαν: «Γιατί δεν έβγαινε να έχουμε 63 εκατ. μπάτζετ και είπαμε να κάνουμε οικονομία να πάει στα 60 και να μην πάρουμε άσσο, αλλά και για να σχολιάσεις εσύ».

Και πρόσθεσε: «Επίσης δεν έμαθες ΄τι λόγω πτώχευσης έφυγε και ο Τολιόπουλος; Λοιπόν για να τελειώνει το παραμύθι, όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό του σήμερα ανεξαρτήτων λεπτών και ρόλου ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε... Δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση».