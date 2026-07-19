Η Μπαρτσελόνα είναι κοντά στην απόκτηση του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ.

Η Μπαρτσελόνα που θα έχει στον πάγκο της τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς, κοιτάζει την αγορά, προκειμένου να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν. Ένας παίκτης που φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να γίνει κάτοικος Βαρκελώνης, είναι ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται με τη Μάλαγα και έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 10.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ στη Liga Endesa, ενώ στο BCL είχε μέσο όρο 8.8 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της «Sur» και του «Encestando», η Μπαρτσελόνα είναι σε επαφές με τον Πολωνό σέντερ, προκειμένου να τον προσθέσει στο ρόστερ της και να ενισχυθεί κάτω από τη ρακέτα.