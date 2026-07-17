Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμπάλ
Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση, ενόψει της νέας σεζόν. Μετά την απόκτηση του Ουμόγια Γκίμπσον, οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την επιστροφή του Αγκουστίν Ουμπάλ στην ομάδα.
Ο 22χρονος Ουρουγουανός, ήταν στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα και ήταν μέλος της, μέχρι το 2024. Την περσινή αγωνιστική περίοδο, έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Μανρέσα, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 19.1 λεπτά συμμετοχής στη Liga Endesa.
El millor encara està per arribar. Bentornat, Agus! 😍 pic.twitter.com/3vhbBS42On— Barça Basket (@FCBbasket) July 17, 2026
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