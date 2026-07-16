Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα, όπως αποκάλυψε ο ατζέντης του Όμπραντ Φίμιτς.

Το συμβόλαιο του Αλεξάντερ Σέκουλιτς με τη Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ο ατζέντης του Όμπραντ Φίμιτς, επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμφωνία του με τους Καταλανούς, που προχωράνε κανονικά το σχεδιασμό της νέας χρονιάς!

Αναμφίβολα ήταν μια πρωτότυπη αποκάλυψη της είδησης από τον εκπρόσωπο του προπονητή της Εθνικής Σλοβενίας, ο οποίος κοινοποίησε μια εικόνα στο προφίλ του στο Instagram που έδειχνε ένα ανοιχτό συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα στην οθόνη του υπολογιστή του.

Η ομάδα της Καταλονίας αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα τον προπονητή που διαδέχεται τον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς θα φτάσει στη Βαρκελώνη μετά την δουλειά στην Ντουμπάι την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου της Αδριατικής Λίγκας.

Παράλληλα, ο Σέκουλιτς προπονεί την εθνική ομάδα της Σλοβενίας από το 2020, με την οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Προηγουμένως, ως βοηθός προπονητή, ήταν επίσης μέλος του προπονητικού επιτελείου που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ του 2017, με πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Η Μπαρτσελόνα θα ανακοινώσει επίσημα την άφιξή του στη Βαρκελώνη τα επόμενα 24ωρα. Παράλληλα, η διοίκηση της ομάδας έχει επιταχύνει τον σχεδιασμό και αυτή την εβδομάδα έχει ήδη ανακοινώσει τις μεταγραφές των Ολιβιέ Νκαμχούα, Τζάστιν Ρόμπινσον, Τζος Νέμπο και Ουμόγια Γκίμπσον. Ακόμη στο ρόστερ θα βρίσκονται οι Αγκουστίν Ούμπαλ, Ταϊρίς Μάρτιν και Στάνλεϊ Ουμούντε.