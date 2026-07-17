Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μότλεϊ
Η Χάποελ Τελ Αβίβ, διαμορφώνει το ρόστερ της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, αποχαιρέτησε έναν ψηλό της ομάδας, καθώς έλυσε τη συνεργασία της με τον Τζόναθαν Μότλεϊ, ο οποίος προβάρει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στη EuroLeague, ο 31χρονος Αμερικανός έπαιξε σε 35 παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 8.3 πόντους και 2.4 ριμπάουντ ανά 14.3 λεπτά συμμετοχής.
שתי עונות ואינספור רגעים. תודה, ג’ונתן, על חלקך בהיסטוריה האדומה ❤️— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 17, 2026
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