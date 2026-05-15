Κατά μέτωπο επίθεση στον Όφερ Γιανάι έκανε ο Εργκίν Άταμαν με αφορμή την ανάρτηση του προέδρου της Χάποελ σε βάρος του Τούρκου τεχνικού.

Μετά τον αποκλεισμό από το Final Four και την ήττα από τη Βαλένθια, ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ εξαπέλυσε επίθεση στον Εργκίν Άταμαν καθώς με σχετική ανάρτηση ανέφερε ότι «απ’ ό,τι άκουσα, οι παίκτες σου ένιωσαν ότι δεν έχουν προπονητή!»

Ο Τούρκος τεχνικός θέλησε να απαντήσει στον Όφερ Γιανάι εξαπολύοντας την δική του επίθεση μετά το τέλος του αγώνα με την Μύκονο για τα Playoffs της Stoiximan GBL.

«Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. "Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς" είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω:

Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται.

Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και κοίτα την ομάδα σου».