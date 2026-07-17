Γιαμπουσέλε: Τα «clicks» από την επίσκεψη του Γάλλου στο «T-Center»
Την πρώτη του... γνωριμία με το νέο του «σπίτι» έκανε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του «Telekom Center Athens».
Ο Γάλλος φόργουορντ βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ενώ βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το ΟΑΚΑ.
Μάλιστα ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός του, με τον ίδιο να μην σταματάει να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο από την πρώτη του «γεύση» από το «T-Center».
Δείτε τις φωτογραφίες από τον φακό του Βαγγέλη Στόλη
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