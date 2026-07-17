Δείτε το photostory από την επίσκεψη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο «Telekom Center Athens».

Την πρώτη του... γνωριμία με το νέο του «σπίτι» έκανε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του «Telekom Center Athens».

Ο Γάλλος φόργουορντ βρέθηκε στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ενώ βρήκε την ευκαιρία να επισκεφθεί και το ΟΑΚΑ.

Μάλιστα ήταν έκδηλος ο ενθουσιασμός του, με τον ίδιο να μην σταματάει να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο από την πρώτη του «γεύση» από το «T-Center».