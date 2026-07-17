Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρίσκεται στην Αθήνα και είχε την πρώτη γνωριμία με το «Telekom Center Athens», τη νέα του... έδρα από τη νέα σεζόν.

«Γεύση» από το «T-Center» πήρε ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δίνει ένα... teaser από την επίσκεψή του στο νέο του «σπίτι».

Μάλιστα δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται στο «Telekom Center Athens» αλλά και τον ίδιο να απαθανατίζει την κάθε του στιγμή στο γήπεδο.