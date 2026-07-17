Γιαμπουσέλε: Πρώτη γνωριμία με το «Telekom Center Athens»
«Γεύση» από το «T-Center» πήρε ο Γάλλος φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους του γηπέδου και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, με την «πράσινη» ΚΑΕ να δίνει ένα... teaser από την επίσκεψή του στο νέο του «σπίτι».
Μάλιστα δεν σταμάτησε να φωτογραφίζεται στο «Telekom Center Athens» αλλά και τον ίδιο να απαθανατίζει την κάθε του στιγμή στο γήπεδο.
New home. New chapter. @yabusele28 is here! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yf7ghh9J7u— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 17, 2026
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